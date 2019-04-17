Gelişen ülke paralarının getirisi ilk kez G10'u geçti

17 Nisan 2019

Coalition'un verilerine göre; yatırım bankalarının, aralarında Türk Lirası'nın da olduğu gelişmekte olan ülke para birimlerinden elde ettikleri kazançlar ilk kez önde gelen ülke paralarından elde ettikleri kazancı aştı.

En büyük 12 yatırım bankasının 2018 yılında gelişmekte olan ülke paralarından kazancı 8,4 milyar dolar oldu. ABD Doları, euro, yen, İsviçre Frangı, Yeni Zelanda Doları, Kanada Doları, İsveç Kronu, Avustralya Doları ve Norveç Kronu'nun oluşturduğu G10'dan sağlanan kazançlar ise 7,9 milyar dolarda kaldı.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinden 2018'de elde edilen gelir 2010 yılından bu yana görülen en yüksek üçüncü kazanç olurken; G10'dan sağlanan kazanç ise en kötü ikinci olarak kayıtlara geçti.