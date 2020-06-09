Gelişen ülkelerde ralli beklentisi

09 Haziran 2020

ABD Mayıs ayı işsizlik oranlarının beklentilerin altında gelmesi ve doların gevşemesi, riskli varlıklara olan ilgiyi artırarak, gelişmekte olan ülkelere yönelik ralli beklentisi yaratıyor.

JP Morgan Chase & Co.’nun gelişmekte olan piyasa para birimleri için zımni volatilite ölçüsü, 2011'den bu yana en büyük haftalık düşüşe sahne oldu. Borsalar ise 2011’den bu yana en iyi haftasını yaşarken bazı iç borçlanma senet endeksleri de mart başından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.



Teknik göstergeler, dolar yalpalarken gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik beklentilerin umut verici olduğuna işaret ediyor. MSCI Inc’in gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinden oluşan endeksi, Cuma günü 100 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkarak önemli bir gösterge oluşturdu.

Öte yandan büyük ölçekli yatırım fonu PineBridge, gelişen ülkelere ayırdığı fonun yüzde 21'ini oluşturan 215 milyar dolarlık menkul kıymetin, reytinglerde en alt basamak olan BBB- notuna sahip olduğunu belirtiyor. Ancak, fon yetkilileri gelişmekte olan ülkelerin temerrüt oranlarının son 12 yılın 11'inde ABD’nin yüksek getirili şirketlerinden daha düşük olduğunu da vurgu yapıyor.