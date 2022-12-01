Gelişmekte olan piyasalarda güçlü ralli

Kaynak: dunya.com

Gelişmekte olan piyasa hisse senetleri ve tahvilleri, Çin'in Covid-19 kısıtlamalarını gevşeteceği umudu ve dolardaki satışların gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletmesiyle güçlü bir toparlanma sergiliyor.

JPMorgan'ın dolar cinsinden gelişmekte olan piyasa borçlarının geniş göstergesi Kasım ayında yüzde 7,6 artarak 1998'den bu yana en iyi ayını yaşarken, MSCI'nın EM endeksi tarafından takip edilen hisse senetleri ABD doları cinsinden yüzde 14,6 artarak 2009'dan bu yana en büyük yükselişi kaydetti.

Piyasalara Fed dopingi

Çarşamba günü Federal Rezerv Başkanı Jay Powell'ın ABD Merkez Bankası'nın aralık ayında faiz artış hızını yavaşlatacağı sinyalini veren açıklamaları da ayın son gününde her iki göstergeye de son dakika desteği sağladı.

Yatırımcılar, gelişmiş ekonomilerde bu yılki hızlı faiz artışlarının yavaşlayacağına dair işaretlere tepki verirken, yüksek kazançlar elde edildi. ABD'de enflasyonun ekim ayında beklenenden daha fazla düştüğünü gösteren veriler, her türden tahvil ve hisse senedinde bir ralliyi tetikledi, ancak gelişmekte olan varlıklar özellikle iyi performans gösterdi.

Fonlar gelişen ülkelere aktı

FT’ye konuşan Bank of America gelişmekte olan piyasalar stratejisti David Hauner, "Fed faiz oranlarını artırmayı durdurabilir gibi görünüyor. Bu da gelişmekte olan piyasalara girişlere yol açtı" dedi. "Her şey önceden fiyatlandırılıyor ve insanlar fiyatların hareket ettiğini görmeye başladığında bir kaçırma korkusu etkisi oluşuyor."

EM fonlarından 85 milyar dolar kaçmıştı

ABD ve Avrupa'da yükselen faiz oranları bu yıl gelişmekte olan piyasa varlıklarından rekor çıkışları tetikledi. Tahviller bugüne kadar toplam getiri bazında yüzde 18 düşerken, hisse senedi fiyatları yüzde 21 geriledi. ancak gelgitin dönmeye başladığına dair işaretler var. JPMorgan'ın bir araştırma şirketi olan EPFR'den aldığı verilere dayanarak yaptığı analize göre, Kasım ayının ortalarında gelişmekte olan ülke tahvillerine haftalık küçük bir giriş, Ağustos ayına kadar uzanan bir dizi çıkışı kesintiye uğrattı.

Bankanın rakamları bu yıl EM tahvil fonlarından 85 milyar dolar çıktığını gösteriyor ki bu, ölçümlerin başladığı 2005 yılından bu yana en büyük yıllık toplam