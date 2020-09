"Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası" Akbank

10 Eylül 2020

Akbank, yaptığı açıklama ile Euromoney’nin "Awards for Excellence 2020 - Mükemmellik Ödülleri 2020" kapsamında “Best Bank in the Emerging Markets - Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası” unvanını aldığını duyurdu.

Açıklamda görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Euromoney tarafından 14. defa ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ unvanına layık görüldükten sonra şimdi de dünyadaki ülkelerin 160’tan fazlasını, dünya nüfusunun ise neredeyse yüzde 85’ini temsil eden bir coğrafyanın en iyi bankası olmaktan gurur duyuyoruz. ‘Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası’ unvanına layık görülen ilk Türk bankası olarak, bu ödülü ülkemize ve ülkemizin güçlü bankacılık sektörüne kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

“Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya aralıksız devam ediyoruz”

Akbank olarak kuruldukları günden beri Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini söyleyen Hakan Binbaşgil, "Sağlam finansallarımız, güçlü özsermayemiz, altyapımız ve deneyimimiz ile salgın sürecinde de ülkemizin gelişimine katkıda bulunmayı sürdürdük ve piyasalardaki tüm olumsuzluklara rağmen yılın ilk yarısını başarılı bir şekilde geçirdik. Başta reel sektörümüz olmak üzere Türkiye ekonomisinin hemen tüm bileşenlerine sağladığımız kredilerle katkıda bulunmaya bu zorlu dönemde de devam ettik. Özel ve yabancı bankalar arasındaki TL krediler pazar payımızı önemli seviyede artırdık.” ifadelerini kullandı.

“Yatırımcıların Akbank’a güveni sürüyor”

Salgın sürecinde dış kaynaklara da ulaşıp Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduklarını belirten Hakan Binbaşgil, “Gerek Eurobond ihracımıza, gerekse sendikasyonumuza gelen güçlü talep, yatırımcıların Türk bankacılık sektörü ve Akbank'a duyduğu güvenin bir göstergesi." diye konuştu.

Türkiye’yi geleceğe taşıyacak öncü banka olma vizyonu ile çalıştıklarını ve kapsamlı yatırımlar yaptıklarını anlatan Binbaşgil, "Büyük önem verdiğimiz inovasyon sürecine tüm çalışanlarımızı dahil eden, dinamik, şeffaf, değişimi kucaklayan bir kurumsal kültüre sahibiz. İnovasyon çalışmalarımızın merkezinde yer alan Akbank LAB öncülüğünde, makine öğrenmesi, yapay zeka, büyük veri ve blockchain gibi dünyaya yön veren teknolojilerden faydalanarak müşterilerimize kusursuz hizmet sunmak için yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

“Aldığımız ödül ile çıtayı yükselttik"

Akbank’a 'Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası' unvanı verilmesini çok anlamlı bulduklarını belirten Hakan Binbaşgil, şunları kaydetti: "Bundan gurur duyuyoruz. Aldığımız bu önemli ödül ile çıtayı yükselttik. Bu başarının bize yüklediği sorumlulukla ülkemizin sürdürülebilir büyümesini desteklemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye’nin en nitelikli bankacılarıyla, toplumumuzun ve ülkemizin geleceğine yönelik projeler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Bizi daima ileriye taşıyan ve en iyiyi yapmaya teşvik eden müşterilerimize, hissedarlarımıza ve bankamızı başarıdan başarıya taşıyan çalışanlarımıza gönülden teşekkür ederim.”