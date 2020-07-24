Gelişmekte olan ülkelerin CDS'leri yükseliyor
Gelişmekte olan piyasaların risk primlerinde yükselişler yaşanıyor.
Piyasalarda yaşanan belirsizliklerin etkilediği gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinde yükselişler dikkat çekiyor. Çin'in 5 yıllık CDS'leri düne göre 2 puan artarak 45 baz puan ile 2 haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri de 487,10 puandan 496 puan seviyesine çıktı.
Türkiye'nin CDS'leri 16 Temmuz'da 533,8 puanın görülmesinden bu yana düşüyordu.
Güney Afrika'nın 5 yıl vadeli CDS'leri de 6 puan artışla 297 baz puan seviyesinde.