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Gelişmekte olan ülkelerin CDS'leri yükseliyor

Gelişmekte olan piyasaların risk primlerinde yükselişler yaşanıyor.

Gelişmekte olan ülkelerin CDS'leri yükseliyor
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Piyasalarda yaşanan belirsizliklerin etkilediği gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinde yükselişler dikkat çekiyor. Çin'in 5 yıllık CDS'leri düne göre 2 puan artarak 45 baz puan ile 2 haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri de 487,10 puandan 496 puan seviyesine çıktı.

Türkiye'nin CDS'leri 16 Temmuz'da 533,8 puanın görülmesinden bu yana düşüyordu.
Güney Afrika'nın 5 yıl vadeli CDS'leri de 6 puan artışla 297 baz puan seviyesinde.

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