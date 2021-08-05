Gen İlaç, borsaya ‘tavan’ ile ‘Merhaba’ dedi

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul’da gong Gen İlaç için çaldı. Hisseleri bugün işlem görmeye başlayan Gen İlaç (GENIL), borsaya yüzde 9,95 primle 11,820 puandan ‘Merhaba’ dedi. BIST-100 açılışını 0,34 düşüşle 1.409 puandan yaparken, GENIL hisseleri ilk işlemlerde ‘tavan’ oldu.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Gen İlaç’taki halk arz başarısının doğru zamanda doğru şirketi doğru fiyattan halka arz etmenin önemini ortaya koyulduğunu söyledi.

Ergun, şöyle konuştu: “Gen İlaç kalifiyeli ürün ve kaliteli hizmet anlaşışıyla ilaç sektöründe hepimize gurur veriyor. Gen İlaç’ın konumu, halka arzın başarısına da yansıdı. Gen İlaç yaklaşık 738 milyon TL’lik halka arz tutarı ve 49 bin yatırımcıya yaptığı satış ile başarılı halka arz gerçekleştirdi. “

Söz konusu halka arzında 3 hususa dikkat çekmek istediğini söyleyen Ergun, “Çok yüksek ilgi gösterildi. 6 katı aşan, bireyselde 8 kata ulaşan talep geldi. İkincisi bu halka arzda yüzde 38i yurtiçi kurumsal yatırımcılara yapıldı. Üçüncü önemli nokta yabancı kurumsal yatırımcıya yüzde 25 satış gerçekleşti. Bu tablo, doğru zamanda doğru şirketi doğru fiyattan halka arz etmenin önemini ortaya koyuyor. Yurtiçi ve yurtdışından gelen bu yüksek ilgi aslında ekonomimize ve sermeye piyasalarımıza olan güveni gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

Gen İlaç halka arzında toplam büyüklük 738 milyon TL oldu. Halka arzda Norveç Varlık Fonu satışa sunulan payların yüzde 7,3’ü ile 5 milyon adet hisse aldı.