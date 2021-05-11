Gen İlaç halka arz için başvurdu

İlaç üreticisi Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEN), şirket paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na(SPK) başvuruda bulundu.

Şirketten tarafından yapılan açıklamada, şirket paylarının halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerinin birlikte kullanılacağı kaydedildi.

OYAK Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzın, halka açıklık oranı yüzde 20,83 olarak belirlenirken, ek satış hakkının kullanılması durumunda ise bu oranın yüzde 22,92’ye çıkacağı bildirildi.

Açıklamada, bedelli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilecek payların nominal değerinin 50 milyon TL olacağı kaydedildi. Bu miktar, toplam halka arzın yaklaşık yüzde 80’lik bölümünü oluştururken, ortak satışı kapsamında halka arz edilecek paylarının nominal değerinin ise 12,5 milyon TL olduğu belirtildi.

Toplam halka arz edilen paylarının nominal değerinin 62,5 milyon TL olup, fazla talep gelmesi halinde ortak satışı kapsamında 6,3 milyon TL nominal değerli payların halka arz edilecek pay miktarına eklenmesinin planlandığı ifade edildi. Ek satışın gerçekleşmesi halinde ise toplam 68 milyon 750 bin TL nominal değerdeki payların halka arz edileceği aktarıldı.