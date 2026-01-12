Genç avukatlara kredi desteği genişletildi: Limit 10 milyar liraya çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genç avukatlara büro kurmaları için sağlanan kredi desteğine ilişkin protokolün süresinin uzatıldığını ve uygulamaya 5 milyar liralık ek kredi limiti ekleneceğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargının temel unsurlarından biri olan bağımsız savunmanın güçlendirilmesine yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda, kendi bürosunu açmak isteyen genç avukatlara yönelik kredi desteği uygulamasının devam edeceğini ifade etti.

Protokolden 6 bin 70 avukat yararlandı

Tunç, daha önce Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, VakıfBank ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle imzalanan protokolden bugüne kadar 6 bin 70 avukatın yararlandığını, protokol kapsamında belirlenen 5 milyar liralık kredi limitinin tamamının kullanıldığını aktardı.

Başvuruların devam etmesi üzerine protokolün kapsamının genişletildiğini belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Başvuruların devam etmesi üzerine yaptığımız protokolün kapsamını genişleterek avukatlarımıza 5 milyar liralık ek kredi limiti sağlayacağız. Protokolümüzün süresini de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzattık. Bu kapsamda avukatlarımıza 1 milyon liraya kadar 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli, ödeme kolaylığıyla kredi imkanı sunuyoruz. Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkanlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz."

“Avukatların Büro Kurma Giderlerinin Karşılanması İçin Finansman Desteği Sağlanmasına Dair İşbirliği Protokolü”, 9 Temmuz 2025’te Ankara Hakimevi’nde düzenlenen törenle imzalanmıştı. Protokolün süresinin uzatılması ve ek kredi limitinin devreye alınmasıyla birlikte, genç avukatlara sağlanan toplam finansman tutarı 10 milyar liraya yükseldi.