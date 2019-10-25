Gençlere girişimcilik aşısı!

25 Ekim 2019

OSMAN KILIÇ

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası ile Türkiye Girişimcilik Vakfı (Girvak) güçlerini girişimci gençler için birleştirdi.

İş Bankası ile Girvak işbirliği basın toplantısında konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, girişimcileri desteklemeyi Türkiye için değer yaratmak adına bir vazife olarak gördüklerini belirtti.

Banka olarak yıllardan gelen misyonlarıyla daima girişimcilerin yanında olduklarının altını çizen Sezen, “Dijital çağda değişim ve dönüşümün önemli bir parçası olarak gördüğümüz girişimcilere verdiğimiz kesintisiz desteğin en somut örneği Workup programıdır” dedi. Workup programının 3 yıldır faaliyette olduğunu hatırlatan Sezen, “Bu programla girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmeleri ve işlerini büyütmeleri için eğitim ve mentorluk içeren uzun soluklu bir program yürütüyoruz” diye konuştu.

Bugüne kadar 40 mezun verdiklerini bildiren Sezen, “Beşinci dönemde 10 girişim hala çalışmalarına devam ediyor. En son yaptığımız açılımla Workup girişimleri ve mezunları arasından seçilen 3 girişimimiz yarın ABD’ye, Silikon Vadisi’ne giderek, oradaki pazarlarda yer edinebilmek için kendi sektörlerindeki potansiyel müşteri ve yatırımcılardan oluşan şirketlere iş fikirlerini sunarak işbirliği zemini arayacak” şeklinde konuştu. Sezen son olarak ise erken aşama girişimlerin ihtiyaç duyduğu yatırım olanaklarını sağlamak amacıyla İş Bankası bünyesinde kurdukları Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun 2019 yılı içinde Türkiye’nin önde gelen girişimlerinden Kolay İK ve Mutlubiev’e yatırım yaptığını ifade etti.

”Genç kitlelere temas etmek çok önemli”

Girişimciliği daha genç yaşlarda cesaretlendirmek adına genç kitlelerle temas etmenin büyük önem taşıdığını ifade eden Sezen, iki kurumun ilkelerinin, anlayışlarının örtüştüğünü gördüklerini ve girişimcilik faaliyetlerini genişletmek amacıyla Girvak ile bir araya geldiklerini dile getirdi. Sezen şöyle devam etti: ”Nisan 2019’da başlattığımız işbirliği kapsamında genç girişimciler, Girvak fellow’ları ile karşılıklı olarak birçok çalışma gerçekleştirdi. Yaptığımız ortak çalışmalar sadece girişimcilik boyutu ile sınırlı kalmadı, onlarla gençlik bankacılığına yönelik ürün ve hizmetler geliştirme konusunda da birlikte çalıştık. Girvak Fellow’ları Workup Girişimcilik Programı’nı da besledi. Workup’ın 4 farklı döneminde, Gençler ile paylaşma ve onları destekleme adına değer gördüğümüz bu birlikteliğimizi 2020 yılında da devam ettirme konusunda anlaştık. Dijital dünyanın içerisinde doğmuş olan gençlerimizde girişimcilik ruhunu geliştirip onları bu yolda cesaretlendirmenin, geleceğimiz açısından önemini biliyoruz.”

“Fikre değil, insana yatırım yapıyoruz”

İşbirliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Girvak Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra,“2014 yılından beri Türkiye’de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Girişimcilik, kalkınma için çok önemli bir kaldıraç. Son 10 yılda artan girişimcilerin istihdam ve büyüme için önemli bir araç olduklarını görüyoruz. Destekçileri ve mütevelli heyetinin desteğiyle, 5 yılda ulaştığı 3,5 milyon gençle güçlü ve etkili bir vakıf haline geldik. Bu yıl 113 bin başvuru almış bir vakıf olarak, küresel bir dönüşüme ayak uydurmamızı sağlayacak yeni bir kültürün tohumlarını atıyoruz. Hedeflerimiz kısa süreli değil, uzun odaklı ve biz bu kültürü ülkemizde geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.