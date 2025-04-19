Genel Kurul'dan geçti: TAB Gıda kâr payı dağıtacak

TAB Gıda'nın, 2024 yılı kârından pay başına net 2,975 TL nakit kâr payı dağıtımı teklifi Genel Kurul onayından geçti.

Şirket tarafından Kamuoyu Bilgilendirme Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada yönetim kurulu tarafından teklif edilen kâr payı dağıtımının Genel Kurul'da onaylandığı kaydedildi.

Temettü ödemeleri 27 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarına göre 2024 mali yılı net dönem kârı 1.911.667.376 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2024 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 914.522.000 TL'nin 25 Haziran 2025 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2024 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Yönetim Kurulumuzun yaptığı teklif Genel Kurul'da kabul edilmiştir."