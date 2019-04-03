Generali KOBİ’ler için kolları sıvadı
Generali Sigorta CEO’su Maurizio Pescarini, “Özellikle kasko ve KOBİ ürünleriyle kar edebileceğimizi düşünüyoruz. Çok benzer bir metodu iki ürüne de uyguluyoruz” dedi. (Ece Ceyhun)
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.