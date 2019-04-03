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Generali KOBİ’ler için kolları sıvadı

Generali Sigorta CEO’su Maurizio Pescarini, “Özellikle kasko ve KOBİ ürünleriyle kar edebileceğimizi düşünüyoruz. Çok benzer bir metodu iki ürüne de uyguluyoruz” dedi. (Ece Ceyhun)

Generali KOBİ’ler için kolları sıvadı
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