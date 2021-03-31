Geniş para arzı M3, Şubat 2021 döneminde yıllık %28,2 büyüdü

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 62,2 olarak gerçekleşirken Şubat ayında yüzde 50,6’ya düştü.



Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ocak 2021’de yüzde 37,5 iken Şubat 2021’de yüzde 35,3 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise

Ocak 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 33,6 artarken, Şubat 2021 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 30,6 arttı.



Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü.



Şubat 2021’da geniş para arzı M3’de gözlenen yıllık yüzde 28,2 oranındaki büyümede yüzde 17,6 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 8,4 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.



M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması yüzde 29,1’i özel sektörden, yüzde 6,6’sı genel yönetimden, yüzde 0,9’u banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 0,8’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 9,2 oranında azalış olarak katkı yaptı.