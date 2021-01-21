Gerçek kişilerin TL mevduatı 1.3 milyar lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verilerine göre 15 Ocak haftasında gerçek kişilerin TL mevduatı 1 miyar 334 milyon lira artarak 8 haftalık düşüş serisine ara verdi. Gerçek kişilerin TL mevduatı 763 milyar 532 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık sektörünün toplam mevduatı da 31 milyar 883 milyon lira artarak 3 trilyon 461 milyar 450 milyon liraya çıktı.

BDDK verilerine göre bankacılık sektörün kredi hacmi 15 Ocak ile biten haftada 8 milyar 947 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 544 milyar 779 milyon liradan 3 trilyon 553 milyar 726 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 31 milyar 883 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 461 milyar 450 milyon lira oldu.



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 15 Ocak ile biten haftada 2 milyar 146 milyon lira azalarak 673 milyar 670 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 277 milyar 224 milyon lirası konut, 11 milyar 777 milyon lirası taşıt ve 384 milyar 669 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 307 milyon lira artarak 151 milyar 842 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 112 milyar 842 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı