Gergin başlayan haftanın son gününde sakin seyir

10 Ocak 2020

Dünya ONLINE

ABD-İran gerilimiyle yüksek tansiyonla geçen hafta sakin kapanıyor. Trump'ın açıklamalarıyla jeopolitik riskler azalınca, küresel piyasalarda dünden bu yana yükseliş trendi gözlemleniyor. Petrol ve altın fiyatları gerilemeye bu sabah da devam ederken; her iki emtiada da fiyatlar Süleymani suikastinden önceki seviyelere geriledi.

Hafta ortasında 71 doları geçen brent petrolün varil fiyatı bu sabah 65 doların hemen üzerinde işlem görüyor. Benzer şekilde spot altının ons fiyatında yön aşağı doğru. 1610 dolara kadar fırlayan altının onsu bu sabah 1547 dolardan alıcı buluyor.

Gözler işsizlik rakamlarında

Türkiye piyasalarında ise saat 10.00'da açıklanacak olan ekim ayı işsizlik verileri. ve 14:30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin beklenti anketini gündemin en önemli maddelerini oluşturuyor.

Dolar 5,97; euro 6,52'de

Kritik istihdam verisi öncesinde dolar/TL kurunda işlemler 5,87'den gerçekleştirilirken; euro ise 6,5250 liradan el değiştiriyor.