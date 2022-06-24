GES'lere 83 bin yatırımcıdan 6,6 milyar lira talep
Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) sonuçları açıklandı. GES'lere 83 bin 816 yatırımcıdan toplam 6,6 milyar lira talep geldi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri'de düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) sonuçlarını açıkladı.
17-22 Haziran'da gerçekleşen talep toplama ilişkin bilgi veren Bakan Nebati, "GES'lere yönelik talep tabana yayılarak 5 milyar TL'lik beklentimizin üzerine çıkmıştır, 6,6 milyar TL talep geldi" dedi.