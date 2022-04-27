Getir yatırımcısı Re-Pie, devleri karlılıkta solladı

Göker BİLGİÇ

Portföy yönetim şirketleri için 2021 yılı büyük bir karlılıkla geçti. 2020 yılında 57 portföy yönetim şirketinin toplam karı 656 milyon TL’yi bulurken 2021 yılında bu rakam 1 milyar 495 milyon TL’ye ulaştı. Bunda hisse senedi piyasasının tüm uluslararası yatırım enstrümanlarından ayrışan performansının elbette büyük payı vardı. Fakat özellikle son dönemde portföy yönetim şirketlerinin odaklanmaya başladığı girişim sermayeleri yani venture capital tarzı yatırımlar 2021 kar performans sıralamasına damgasını vurdu.



Analizexpert.com’dan derlediğimiz 2020 yılı 12 aylık verilerine göre 19.7 milyon TL’lik karıyla sıralamada 11’inci sırada yer alan Re-Pie portföy, sadece bir yılda karını yüzde 2129 artırarak 438 milyon TL’nin üzerine çıkardı. Böylece Re-Pie, Ak Portföy, Yapı Kredi Portföy, İş Portföy, Ziraat Portföy gibi dev portföy yönetim şirketlerinin arasından sıyrılarak ‘2021’in en karlı portföy yönetim şirketi’ ünvanını ele geçirdi.



Peki bu astronomik kar artışını sağlayan neydi?



Detaylar önemli. Bu karlılık performansını sağlayan Re-Pie’ın yaptığı bazı girişim sermayesi yatırımları. Sırasıyla Arf Bio Enerji A.Ş. yatırımına iştirak eden ARF GSYF, Carrefour Bayrampaşa AVM’ye yatırım yapan Avrupa Stratejik GYF, TurkNet’e iştirak eden IoT Tech GSYF ve 2018 yılının ekim ayında bireysel nitelikli yatırımcılar, emeklilik fonları ve kurumsal yatırımcılardan topladığı fonlarla iştirak ettiği Getir yatırımı Re-Pie’ın performansının arkasında yatan fonlar oldu. Örneğin Getir’in ardarda aldığı yatırımlarla 2021’de unicorn olmayı başarınca Re-Pie’ın kurduğu Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, sadece 2021’in üçüncü çeyreğinde bile yüzde 1436 getiriye ulaşmıştı. 2022’de ise Getir yeni yatırım turlarında 12 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak decacorn seviyesine geldi. Bu da Re-Pie’ın performansının 2022’de de sürdüğü anlamına geliyor. Tabii bu arada Re-Pie’ın Getir portföyünün bir kısmını 2021 Ekim ayında 7.55 milyar dolar değerleme seviyesindeyken sattığını da unutmamak gerek.



ARZ PORTFÖY GAYRİMENKULLE YÜKSELDİ



Sıralamada dikkat çeken bir diğer şirket olan Arz Gayrimenkul ve Girişim, yatırım yaptığı şirketleri açıklamasa da 2019 yılında Kabaküs isimli bir teknoloji şirketine 2.15 milyon Euro yatırım yaptığını biliyoruz. Fakat gayrimenkul piyasasında yaşanan hızlı değerlenme, Arz Gayrimenkul’ün hızla artan karlılığının bir diğer nedeni olarak görünüyor.



ORTALAMALARIN ALTINDA KALAN PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ



Karlılık performanslarında en düşük artış yaşayan portföy yönetim şirketleri olarak ise karşımıza ilk çıkan şirket Garanti Portföy. Portföy yönetim şirketlerinin 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 128 kar artışı gerçekleştirdiği dönemde Garanti Portföy’ün karlılığındaki artış sadece yüzde 5’te kalırken, HSBC Portföy’ün yüzde 12, Hedef Portföy’ün yüzde 14, Ziraat Portföy’ün ise yüzde 15 kar artışlarıyla sektör ortalamalarının oldukça gerisinde kaldığı gözden kaçmıyor.