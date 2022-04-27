Getir yatırımı Re-Pie’ı devlerin üstüne çıkardı

Göker BİLGİÇ

Portföy yönetim şirketleri için 2021 yılı büyük bir kârlılıkla geçti. 2020 yılında 57 portföy yönetim şirketinin toplam kârı 656 milyon TL’yi bulurken 2021 yılında bu rakam 1 milyar 495 milyon TL’ye ulaştı. Bunda hisse senedi piyasasının tüm uluslararası yatırım enstrümanlarından ayrışan performansının elbette büyük payı vardı. Fakat özellikle son dönemde portföy yönetim şirketlerinin odaklanmaya başladığı girişim sermayeleri yani venture capital tarzı yatırımlar 2021 kâr performans sıralamasına damgasını vurdu.

Analizexpert.com’dan derlediğimiz 2020 yılı 12 aylık verilerine göre 19.7 milyon TL’lik kârıyla sıralamada 11’inci sırada yer alan Re-Pie portföy, sadece bir yılda kârını yüzde 2129 artırarak 438 milyon TL’nin üzerine çıkardı. Böylece Re-Pie, Ak Portföy, Yapı Kredi Portföy, İş Portföy, Ziraat Portföy gibi dev portföy yönetim şirketlerinin arasından sıyrılarak ‘2021’in en kârlı portföy yönetim şirketi’ unvanını ele geçirdi.

Peki bu astronomik kâr artışını sağlayan neydi?

2018’DEKİ GETİR YATIRIMI ZİRVEYE TAŞIDI

Detaylar önemli. Bu kârlılık performansını sağlayan Re-Pie’ın 2018 yılının ekim ayında bireysel nitelikli yatırımcılar, emeklilik fonları ve kurumsal yatırımcılardan topladığı fonlarla gerçekleştirdiği iştirak ettiği Getir yatırımı. Getir’in art arda aldığı yatırımlarla 2021’de unicorn olmayı başarınca Re-Pie’ın kurduğu Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, sadece 2021’in üçüncü çeyreğinde bile yüzde 1436 getiriye ulaşmıştı. 2022’de ise Getir yeni yatırım turlarında 12 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak decacorn seviyesine geldi. Bu da Re-Pie’ın performansının 2022’de de sürdüğü anlamına geliyor.

ARZ PORTFÖY GAYRİMENKULLE YÜKSELDİ

Sıralamada dikkat çeken bir diğer şirket olan Arz Gayrimenkul ve Girişim, yatırım yaptığı şirketleri açıklamasa da 2019 yılında Kabaküs isimli bir teknoloji şirketine 2.15 milyon Euro yatırım yaptığını biliyoruz. Fakat gayrimenkul piyasasında yaşanan hızlı değerlenme, Arz Gayrimenkul’ün hızla artan kârlılığının bir diğer nedeni olarak görünüyor.

ORTALAMALARIN ALTINDA KALAN PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ

Kârlılık performanslarında en düşük artış yaşayan portföy yönetim şirketleri olarak ise karşımıza ilk çıkan şirket Garanti Portföy. Portföy yönetim şirketlerinin 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 128 kâr artışı gerçekleştirdiği dönemde Garanti Portföy’ün kârlılığındaki artış sadece yüzde 5’te kalırken, HSBC Portföy’ün yüzde 12, Hedef Portföy’ün yüzde 14, Ziraat Portföy’ün ise yüzde 15 kâr artışlarıyla sektör ortalamalarının oldukça gerisinde kaldığı gözden kaçmıyor.