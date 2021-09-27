Getir'in yatırımcısı ikinci fonunu tamamladı

Girişim sermayesi fonu Revo Capital, 60 milyon euro hedefi ile başlattığı ikinci fonunu talep fazlası ile 90 milyon euro olarak kapattı.

Revo Capital'in ikinci fon yatırımcıları arasında Avrupa Yatırım Fonu (EIF), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Alman Yatırım Kuruluşu (DEG), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası gibi önemli kalkınma kuruluşlarına ek olarak kurumsal şirketler, aile ofisleri ve girişimciler de bulunuyor.

"Yatırım stratejimizi ikinci fonumuz ile devam ettireceğiz"

Revo Capital Kurucu Ortağı Cenk Bayrakdar konuyla ilgili olarak şunları söyledi:"Türkiye, Doğu Avrupa ve Baltık'tan hızlı büyüyen yazılım ve teknoloji özellikli girişimlere sermaye ve operasyonel/büyüme desteği sağlamanın, endüstri ve küresel liderlik yolunda önemli olduğuna inancımız devam ediyor. İlk kurumsal yatırımcısı olduğumuz Getir'in Türk girişim ekosistemi için önemli bir rol model oluşturduğunu ve benzer başarı hikayeleri yaratılacağına eminim. Revo Capital olarak belirli dikeylere yatırım yapıyoruz ve gelişmeler bize bu alanların doğruluğunu kanıtlıyor. Girişimcilerle omuz omuza çalışıyoruz, bu yaklaşımımızı ve kanıtlanmış yatırım stratejimizi ikinci fon ile de devam ettireceğiz."

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve önde gelen uluslararası yatırımcılarla beraber çeşitli yatırım fırsatlarına halihazırda kaynak sağlayan yeni fonun yatırımları arasında CY Vision, Massive Bio , Akinon, Getir ve Vivoo gibi önemli yatırımlar yer alıyor. Fintech ve SaaS girişimlerine ek olarak, ikinci fon ile sağlık teknolojilerine de yeni yatırımlar gerçekleştirildi.