Gevşek para politikasıyla hedef hala yüzde 5 enflasyon

İSTANBUL / DÜNYA

Merkez Bankası 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. Geçmiş yıllarda her zaman aralık ayı başında yayımlanan geçen yıl 16 Aralık’a yetiştirilen metin bu kez yılın son haftasına kaldı. Her ne kadar metinde finansal istikrar vurgusu metinde yer alsa da 2021 yılındaki metinde vurgulanan sıkı para politikasına yönelik ifadeler tıpkı Para Politikası Kurulu metinlerinde olduğu gibi kaldırıldı. Orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefini koruyan Merkez Bankası 2022 yılında rezerv güçlendirme için adımlar atacağını duyururken swap miktarlarını azaltacağına da işaret etti.

Yayımlanan metinde 8 maddede 2022 yılının para ve kur politikasının temel çerçevesi özetlendi.



Buna göre;

* Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

* 2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

* TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

* TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir.

* TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecektir. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacaktır.

* Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır.

* Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir.

* TCMB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir.

Metinde bu yılın son çeyreğinde enflasyonda gözlenen yükselişte, döviz kurları, ithalat fiyatlarındaki artışlar ile arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ve talep gelişmeleri etkili olduğu belirtilerek para politikası kararlarının birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edileceği kaydedildi. Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüleceği yönlendirmesi metinde yer alırken enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesinde yapısal faktörlerin etkisi önemli, katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal reformlara devam edilmesi fiyat istikrarına katkıda bulunacağı dile getirildi.

Fonlama kanallarında, mevcut TL likidite yönetiminin temel bileşenleri olan APİ ve swap işlemlerinin büyüklüğü, toplam fonlamadaki payları, imkân bazında dağılımı ve teminatlandırma yapısı 2022 yılı TL likidite yönetimi kapsamında gözden geçirileceği belirtilen metinde, APİ fonlamasının teminat yapısında Türk lirası cinsi varlıkların payı artırılacağı ve swap miktarı kademeli şekilde azaltılacağı yer aldı.

Reeskont kredilerinin rezerv katkısı artacak

Merkez Bankası’nın 2022 yılı Para ve Kur Politikası metninde 24 Aralık 2021 itibarıyla döviz üzerinden düzenlenen senetlerin reeskonta kabulü suretiyle ihracatçılar ile döviz kazandırıcı hizmetler ve faaliyetlerde bulunan firmalara TL olarak kullandırılan reeskont kredisi kullanımı 18.9 milyar dolar, Türk lirası üzerinden düzenlenen senetlerin reeskonta kabulü suretiyle kullandırılan reeskont kredisi kullanımı ise 0,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği ifade edildi. Metinde “Reeskont kredilerinin TCMB döviz rezervlerine katkısı ise 20.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, söz konusu katkının yıl sonunda 21 milyar dolar seviyesine yükselmesi beklenmektedir. Reeskont kredileri kanalıyla 2022 yılında 16.6 milyar ABD dolarının TCMB net rezervlerine gireceği kesinleşmiş olup, 1 Ekim 2021 tarihinde uygulamaya alınan düzenleme ile 2022 yılında rezervlere sağlanacak katkının 2021 yılına kıyasla daha fazla gerçekleşmesi beklenmektedir” denildi.

2022 Para ve Kur Politikası metninde dikkat çekenler

° Dalgalı kur rejimi devam edecek.

° Bir hafta vadeli repo faizi ana politika aracı olmaya devam edecektir.

° Açık piyasa işlemlerinin boyutu merkez bankası varlıklarının yüzde 5'i olarak belirlenecek.

° Reeskont kredileri ile 2022'de daha fazla rezerv birikimi öngörülüyor.

° ROM mekanizması 2022'de sona erecek.

° Merkez bankası, devlet kurumlarına yaptığı döviz satışlarını kademeli olarak azaltabilir.

° Merkez bankası swap anlaşmaları için diğer para otoriteleri ile görüşmeleri sürdürecek.