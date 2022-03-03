Gezinomi halka arzına bireysel yatırımcıdan 26 kat talep

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ paylarının halka arzı için 1–2 Mart 2022 tarihleri arasında talep toplama işlemleri tamamlandı. İnfo Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Gezinomi paylarının mevcut halka arzında fiyat 14,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz büyüklüğü 140.000.000 TL olarak gerçekleşti.

Gezinomi’nin sermayesinin 15.000.000 TL’den 25.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 10.000.000 TL nominal değerli pay halka arz edilmiş ve tamamı satıldı.

Halka arzda toplam 5.391 yatırımcıdan halka arz edilen 10.000.000 TL nominal değerli payların 11 katına denk gelen 110.807.780 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 26,1 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 7,5 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2 katı talep geldi.