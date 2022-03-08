Gezinomi, ilk gününde 'tavan' yaptı

Talep toplama sürecini 1-2 Mart tarihlerinde tamamlayan ve yatırımcılardan 26 kat talep gören Gezinomi hisseleri bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da işleme başladı.

Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren turizm teknoloji firması olan Gezinomi’nin, halka arzda 14 TL olarak belirlenen fiyatı bugün açılışla birlikte tavanı görerek 15,40 seviyesine yükseldi.

Ergun: Arz gelirini teknoloji yatırımlarında kullanacak

Borsa İstanbul'da Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. için gong töreni düzenlenirken Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmada "Gezinomi Seyahat geliştirdiği yazılım sistemleri ile satışlarını gerçekleştirmekte ve bireysel müşterilere dokunan bir faaliyet yürütmektedir. Bu faaliyetlerini genişletecek şekilde, halka arz gelirini işletme sermayesinde, teknoloji yatırımlarında ve büyümede kullanacaktır. Bu büyüme ile turizmin ve döviz gelirinin artmasına daha fazla katkı sağlayacaktır" dedi.

Şirketin talep toplama sonuçları şöyleydi:

Halka arzda, yurtiçi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsis tutarının 26,1 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsis tutarının 7,5 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen tutarın ise 2 katı talep gelmişti. Yurt içi bireysel yatırımcıya payların yüzde 25’i, yurtiçi kurumsal yatırımcılara yüzde 55’i ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yüzde 20’si satıldı. Toplamda 140 milyon TL olarak gerçekleşen halka arzda, tüm yatırımcılardan gelen talep 11,1 kat olarak gerçekleşti ve 1.551 milyon TL oldu.