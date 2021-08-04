Girişim Elektrik, 11-13 Ağustos'ta talep toplayacak

Girişim Elektrik halka arzında 11-13 Ağustos tarihleri arasında sabit fiyat ile talep toplanacak. Halka arz fiyatı 17 TL olarak belirlenirken, büyüklüğü ek satış dahil edildiğinde 493 milyon TL, halka açıklık oranı yüzde 25,22 olacak.

Girişim Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 100 milyon TL'den 115 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 15 milyon TL nominal değerli B grubu pay ile mevcut ortaklardan Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek ve Mesuz Baz'ın sahip olduğu 12 milyon TL B grubu pay olmak üzere toplam 27 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Talep gelmesi halinde aynı mevcut pay sahiplerine ait 2 milyon TL nominal değerli payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. Ek satışın tamamlanması halinde 29 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Satışın yüzde 30'unun yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35'inin yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 35'inin yurt dışı kurumsal yatırımcılara yapılması planlanıyor.

Öte yandan şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini taahhüt etti.