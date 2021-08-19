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Girişim Elektrik, borsaya 'tavan'dan girdi

Girişim Elektrik, borsada işlem görmeye başladı. İlk açılışta paylar yüzde 10 değer kazanarak 18,70 TL ile tavandan işlem gördü.

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Girişim Elektrik payları işlem görmeye başladı.

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. paylarının halka  arzı için talep toplama işlemleri 11-13 Ağustos 2021 tarihleri  arasında tamamlanmıştı.

Girişim Elektrik Sanayi paylarının mevcut halka arzında fiyat 17
TL olarak açıklanmış, halka arz büyüklüğü 459 milyon TL olarak  gerçekleşmişti.

Şirket payları bugün Yıldız Pazar'da GESAN.E işlem görmeye başladı.

İlk açılışta paylar yüzde 10,00 değer kazanarak 18,70 TL ile tavandan işlem gördü.