Girişim Elektrik, halka arz başvurularını tamamladı

DÜNYA (ANKARA)

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş, halka arz başvurularını tamamladığını duyurdu.

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş'den yapılan açıklamada, Girişim Enerjinin 60 ülkede enerji santralleri ve çeşitli teknik projeler uygulayan, küresel çapta faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerinden biri olduğu belirtildi.

Halka arzın Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde yürütüleceği belirtilen açıklamada, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve Borsa İstanbul’a teslim ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Girişim Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M.Behiç Harmanlı’nın şu değerlendirmesine yer verildi: “22 yıldır enerji sektörünün öncülerinden biri olarak enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı, kontrolü ve verimliliği başta olmak üzere her alanda çok geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Enerji santralleri ve önemli enerji tesislerinin anahtar teslim kurulumu, üretim gücü, elektriksel ürünlerin tedariği ve mühendislik konularında Türkiye’nin yanı sıra 7 ülkede ofis ve tesislerimizle çalışmalarımıza başarıyla devam ediyoruz. Şimdi halka arz sürecimizi de başlattık. Halka arz ile kurumsal yapımızı güçlendirmeyi, markalaşma ilkelerini geliştirmeyi, sektörel büyüme hedefimize ivme kazandırmayı ve bu zamana kadar kazandığımız tecrübelerle elde ettiğimiz değeri yatırımcılarımızla paylaşmayı amaçlıyoruz.”

235 milyon lira kâr

Açıklamada, Girişim Elektrik’in 2020 yılında 880 milyon TL hasılat elde ederek, 2020 yılı sonu itibariyle son 2 yılda halka arz olmuş firmalar arasında yaklaşık 235 milyon TL ile en yüksek net kâra sahip olduğunu belirten Harmanlı, “Ülkemize önemli bir katma değer sağlayan Girişim Elektrik, yenilenebilir enerjinin bölgedeki önde gelen aktörlerinden biri olarak uzun yıllardır hem Türkiye’nin dört bir yanında hem de tüm EMEA bölgesinde yatırımcıları verimli, kazançlı ve ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilmiş yatırımlarla buluşturuyor. Şimdi yeni hedeflerimizle bu faydayı en üst seviyeye çıkaracağız” değerlendirmesinde bulundu.