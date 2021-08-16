Girişim Elektrik'e yerli yatırımcıdan 38 kat talep

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı için 11-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında talep toplama işlemleri tamamlandı.

Girişim Elektrik Sanayi paylarının mevcut halka arzında fiyat 17,00 TL olarak açıklanırken halka arz büyüklüğü 459 milyon lira oldu. Halka arz kapsamında ek satış hakkı ise kullanılmadı.



Girişim Elektrik'in sermayesinin 100 milyon TL'den 115 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 15 milyon TL nominal değerli pay ve mevcut ortaklardan Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek ve Mesut Baz'ın sahip olduğu 12 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 27 milyon TL nominal değerli pay halka arz edildi ve tamamı satıldı.

Toplam 18,1 kat talep

Halka arzda toplam 44.346 yatırımcıdan halka arz edilen 27.000.000 TL nominal değerli payların 18,1 katına denk gelen 489.210.638 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 38,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 16,6 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,5 katı talep gedi.



Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 8.100.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 30'una denk gelen paylar yurt içi bireysel Yatırımcılar'a, toplam 9.450.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 35'ine denk gelen paylar yurt içi kurumsal

Yatırımcılar'a ve yine 9.450.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 35'ine denk gelen paylar yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.