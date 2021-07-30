Global hisse fonlarına bir haftada 23,2 milyar dolarlık sermaye girişi

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, global hisse senedi fonlarına 28 Temmuz haftasında 23,2 milyar dolar sermaye girişi oldu. Aynı haftada tahvil fonlarına da 12,7 milyar dolar sermaye girişi yaşandı.

21 Temmuz haftasında global hisse senedi fonlarına 3,3 milyar dolar ve tahvil fonlarına 8,4 milyar dolar sermaye girişi olmuştu.

28 Temmuz haftasında ABD hisse senedi fonlarına sermaye girişi 9,5 milyar dolar ile son 6 haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşirken, Avrupa hisse senedi fornlarından ise 200 milyon dolar sermaye çıkışı gerçekleşti.

ABD hisse senedi fonlarından 21 Temmuz haftasında 2,6 milyar dolar çıkış yaşanmıştı.

Yatırı yapılabilir nota sahip tahvillere sermaye girişi 28 Temmuz haftasında 6,7 milyar dolar ile son 3 haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşirken, gelişmekte olan piyasa tahvillerinden ise 200 milyon dolar çıktı. Gelişmekte olan piyasa tahvillerinden 5 haftanır ilk kez sermaye çıkışı oldu.