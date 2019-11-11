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Global iklim endeksi son 10 yılın dibinde

IFO Global Ekonomik İklim Endeksi, son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Global iklim endeksi son 10 yılın dibinde
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Global ekonomik iklimi 2009 yılı ikinci çeyrekten bu yana en düşük seviyesine geldi. Ekonomi Araştırma Enstitüsü(Ifo) tarafından açıklanan verilere göre, Ifo Global ekonomik iklim endeksi yılın 4.çeyrek döneminde -18,8 puana indi.

Bir önceki dönem endeks -10,1 puan seviyesinde bulunuyordu. Böylece endeks 2009 yılı ikinci çeyreğinde gördüğü -35,8 puandan bu yana en düşük seviyesine indi.

Global ekonomik durum endeksi -5,4 puandan -16,4 puana gerilerken,  global ekonomik beklenti endeksi -14,7 puandan -21,1 puana düştü.

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