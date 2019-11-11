Global iklim endeksi son 10 yılın dibinde
IFO Global Ekonomik İklim Endeksi, son 10 yılın en düşük seviyesine indi.
Global ekonomik iklimi 2009 yılı ikinci çeyrekten bu yana en düşük seviyesine geldi. Ekonomi Araştırma Enstitüsü(Ifo) tarafından açıklanan verilere göre, Ifo Global ekonomik iklim endeksi yılın 4.çeyrek döneminde -18,8 puana indi.
Bir önceki dönem endeks -10,1 puan seviyesinde bulunuyordu. Böylece endeks 2009 yılı ikinci çeyreğinde gördüğü -35,8 puandan bu yana en düşük seviyesine indi.
Global ekonomik durum endeksi -5,4 puandan -16,4 puana gerilerken, global ekonomik beklenti endeksi -14,7 puandan -21,1 puana düştü.