Global Yatırım Holding, bedelli sermaye artırımını tamamladı

Global Yatırım Holding (GYH), borçluluğunu azaltma stratejisi çerçevesinde önemli bir adımı daha tamamladı. Bedelli sermaye artırım sürecini tamamlayan GYH, daha güçlü bir sermaye yapısına kavuşmuş oldu. Bedelli sermaye artırımı sonrası GYH'ye 487.180.209,05 TL'lik fon girişi sağlandı.

Bedelli sermaye artırımının tamamlanması ile ilgili açıklama yapan GYH Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, "Gelecek dönemde, borcun azaltılmasıyla birlikte, pozitif serbest nakit akımı yaratmaya ve sektörler bazında artması öngörülen operasyonel karlılıkla, iştirakler bazında ve dolayısıyla GYH'de temettü dağıtımına odaklanacağız" dedi.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH) bedelli sermaye artırımı sürecini tamamladı.

GYH tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bedelli sermaye artırımı sonucunda 487.180.209,05 TL'lik fon girişi sağlandığı belirtildi. KAP açıklamasında ayrıca, Şirketin 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 325.888.409,93 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 19.08.2021 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine

Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.268.029,303 TL nominal değerli payların 23 ve 24 Ağustos 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da tamamının satışının gerçekleştirildiğinin 23.08.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olduğu belirtildi.

'Temettü dağıtmaya odaklanacağız'

Bedelli Sermaye artırımı sürecini başarı ile tamamladıklarını belirten GYH Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, "Gelecek dönemde, borcun azaltılmasıyla birlikte, pozitif serbest nakit akımı yaratmaya ve sektörler bazında artması öngörülen operasyonel karlılıkla iştirakler bazında ve dolayısıyla GYH'de temettü dağıtımına odaklanacağız. Hissedarlarımıza bu süreçte bize gösterdikleri güven, destek ve inanç için minnettarlığımızı sunmak istiyoruz" dedi.