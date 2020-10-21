Golden Bridge Awards’tan Ziraat Bankası'na altın ödül

21 Ekim 2020

Ziraat Bankası, Dünyanın her yerindeki farklı sektörlerdeki başarıları ödüllendiren ve jürisinde akademisyenler, inovasyon ve teknoloji şirket CEO’ları, Bankacılık ve Finans alanında otoritelerin yer aldığı, önde gelen iş ödülleri programlarından olan Golden Bridge Awards’ta “İletişim Analiz Uygulaması” ile Çalışan Bağlılığı Programında Altın Ödüle layık görüldü.



İletişim Analiz Uygulaması’na ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Başkanı Dr. İlker Met “Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini en iyi şekilde anlayarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. İnsan Kaynakları süreçlerinde veri ile karar verme vizyonumuzdan yola çıkarak geliştirdiğimiz uygulamamız ekip gelişim seviyesinin takip edilmesinde ve proaktif bir şekilde gelişime uygun aksiyonların alınabilmesinde önemli katkılar sağlıyor” dedi.



Ziraat Bankası, Golden Bridge Awards’ta layık görüldüğü “Altın Ödül” ile birlikte uluslararası platformlarda elde ettiği başarılara bir yenisini daha eklemiş oldu.