Goldman Sachs açıkladı: Risk iştahı 4 yılın zirvesinde

Goldman Sachs stratejistleri, bankanın risk iştahını ölçen göstergenin geçen hafta 1,09 seviyesine yükselerek 2021'den bu yana en yüksek düzeyine ulaştığını açıkladı.

"Bu tür yüksek seviye risk iştahı nadirdir"

Stratejistlerin paylaştığı notta, 1991'e kadar uzanan ölçümler dikkate alındığında bu seviyenin yüzde 98'lik dilimde yer aldığı belirtildi. Daha önce 1,0'ın üzerine çıkan sınırlı sayıdaki örneğe atıfta bulunan ekip, "Bu tür yüksek seviye risk iştahı nadirdir" değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte stratejistler, söz konusu seviyenin piyasalarda mutlaka bir geri dönüş sinyali anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Hisse senedi getirileri, destekleyici bir makroekonomik ortam sayesinde sürdürülebilir" ifadesini kullandı.

Goldman'ın risk iştahı endeksini oluşturan göstergelerin büyük bölümünün, risk almaya yönelik olumlu bir tablo sunduğu ve geçen yıldan bu yana hisse senedi piyasalarındaki kazançların tabana yayıldığına işaret ettiği aktarıldı. Analize göre yatırımcıların büyük ölçekli şirketler yerine küçük sermayeli hisselere, gelişmiş piyasalar yerine ise gelişmekte olan piyasalara yönelmesi bu eğilimi destekliyor.

Altındaki yükseliş piyasa görünümünü etkiliyor

Stratejistler ayrıca altın fiyatlarındaki yükselişi daha temkinli bir piyasa görünümünün göstergelerinden biri olarak değerlendirdi. Altının endeks dışında bırakılması halinde fiyat artışının daha belirgin olabileceği ifade edilirken, son iki yılda altın fiyatlarının iki katından fazla arttığı hatırlatıldı. Bu yükselişte, yatırımcıların siyasi risklere karşı korunma arayışı ile döviz ve tahvillere alternatif oluşturma isteğinin etkili olduğu kaydedildi.

Goldman Sachs stratejistleri, mevcut makroekonomik koşulların destekleyici olmaya devam ettiğini belirterek, hisse senetlerinde ağırlık artırma yönündeki pozisyonlarını koruduklarını bildirdi.