Goldman Sachs: Altın ve bakırda satış aşırıya kaçtı

Finansal piyasalara bakıldığında fiyatların reel getirilerde artışa ve piyasa bazlı enflasyon bekleyişlerinde düşüşe göre hareket ettiklerini ancak altın ve bakırın FOMC toplantısından bu yana diğer finansal ürünlerden ayrıştıklarını belirten Goldman Sachs analistleri, altın fiyatının 16 Haziran'dan bu yanae yüzde 4,5 ve bakır fiyatının yüzde 4 gerilediğine dikkat çekti.

Goldman Sachs stratejisti Christianr Meller-Glissmann hazırladığı raporda,

"Altın ve bakır, Çin hükümetinin müdahalesinden kaynaklı olarak keskin şekilde satıldı" değerlendirmesini yaptı.

Çin hükümeti geçtiğimiz hafta Fed toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, devlet bakır rezervlerinin bir kısmını satacağını ifade etmişti.