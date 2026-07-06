Goldman Sachs alüminyum tahminini düşürdü: 2027 için arz fazlası uyarısı

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Goldman Sachs, bu yılın dördüncü çeyreği ve 2027 yılına ilişkin alüminyum fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Banka, tahminlerdeki düşüşe gerekçe olarak Orta Doğu kaynaklı arz toparlanmasının beklenenden daha hızlı gerçekleşmesini gösterdi.

Lavinia Forcellese liderliğindeki Goldman Sachs analistleri, alüminyum için bu yılın dördüncü çeyrek fiyat tahminini ton başına 3 bin 200 dolardan 2 bin 950 dolara indirdi.

Banka, 2027 yılına ilişkin ortalama fiyat beklentisini de ton başına 2 bin 950 dolardan 2 bin 700 dolara düşürdü.

Orta Doğu arzında hızlı toparlanma bekleniyor

Goldman Sachs, Emirates Global Aluminium'un Al Taweelah tesisinde tam üretime dönüşün 2027'nin ilk çeyreği sonuna kadar gerçekleşmesini bekliyor. Bankanın önceki tahmini, tesisin tam üretime 2027 sonunda döneceği yönündeydi.

Analistlerin notunda, sektörden gelen geri bildirimlerin Orta Doğu'dan arzın genel olarak daha hızlı toparlanacağına işaret ettiği belirtildi.

Bu nedenle Goldman Sachs, 2026 yılı arz tahminine 620 bin ton, 2027 tahminine ise 920 bin ton ilave etti.

2027'de arz fazlası beklentisi yükseldi

Banka, 2026 yılı için daha önce öngördüğü arz açığını 100 bin tona düşürdü. 2027 yılına ilişkin arz fazlası tahmini ise 1,5 milyon tona çıkarıldı.

Goldman Sachs, stokların 2027'ye kadar yeniden oluşmasını ve bunun da izabe tesislerinin marjlarını son dönemdeki yüksek seviyelerden daha normal seviyelere çekmesini bekliyor.