Goldman Sachs Avrupa hisseleri için hedefini yukarı yönlü revize etti

Goldman Sachs, STOXX 600 endeksi için 12 aylık hedefini Orta Doğu'daki gerilimlere rağmen kurumsal kazançlardaki büyüme beklentisiyle 660 puana çıkardı.

ABD merkezli yatırım bankası, cuma günkü araştırma notunda endeksin 3 aylık hedefini 640, 6 aylık hedefini ise 645 puan olarak belirledi. Banka, önceki hedef seviyelerine ilişkin net bir açıklama yapmadı. Avrupa gösterge endeksi mayıs ayını %2.5 kazançla tamamlarken, son kapanışını 626 puandan gerçekleştirdi ve yeni 12 aylık hedef, endeks için %5.4 oranında bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Güçlü büyüme ve enerji sektörü ralliyi destekliyor

Banka analistleri, piyasadaki yükselişi güçlü nominal büyüme, enerji sektöründeki pozitif revizyonlar ve dayanıklı kar marjlarıyla açıklıyor. Yapay zeka odaklı iyimserlik endeksin performansına katkı sağladı.

Enflasyon baskıları ve yüksek faiz oranlarının daha uzun süre devam edeceğine yönelik beklentiler ise yükseliş beklentilerini sınırlıyor. Ralli, Avrupa piyasalarında ABD'deki gibi yoğunlaşma sorunları yaşanmamasına rağmen, tüketici sektörlerinin geride kalmasıyla daha çok enerji ve yapay zeka hisselerinin öncülüğünde gerçekleşti.