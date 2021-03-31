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Goldman Sachs, Bitcoin yatırım araçları sunmaya hazırlanıyor

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, varlıklı müşterilerine sunulmak üzere Bitcoin yatırım araçları üzerinde çalışıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Bitcoin işlemleri  için müşterilerine uygun araçları sunmaya hazırlanıyor.

ABD medyasında yer alan habere göre, Goldman Sachs, Bitcoin yatırım seçeneklerini  varlıklı müşterilerine sunacak. Büyük yatırım bankalarının Bitcoin işlemlerine dahil olması kripto para piyasalarında  derinliği artırarak piyasayı destekliyor.