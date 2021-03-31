Goldman Sachs, Bitcoin yatırım araçları sunmaya hazırlanıyor
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, varlıklı müşterilerine sunulmak üzere Bitcoin yatırım araçları üzerinde çalışıyor.
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Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Bitcoin işlemleri için müşterilerine uygun araçları sunmaya hazırlanıyor.
ABD medyasında yer alan habere göre, Goldman Sachs, Bitcoin yatırım seçeneklerini varlıklı müşterilerine sunacak. Büyük yatırım bankalarının Bitcoin işlemlerine dahil olması kripto para piyasalarında derinliği artırarak piyasayı destekliyor.