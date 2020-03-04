Goldman Sachs, brent petrolü için fiyat tahminini düşürdü

Goldman Sachs, OPEC+'nın üretimi daha da kısması ve merkez bankalarının faiz indirimi yapmalarının talepte düşüşün büyük petrol stokları oluşmasının önüne geçmek için yeterli olmayacağını savunarak Brent petrolü için fiyat tahminini düşürdü.



Brent petrolün varili için nisan ayı tahminini 53 dolardan 45 dolar indiren Goldman Sachs, fiyatın yıl sonuna doğru 60 dolara doğru toparlanacağını da öngördü.



Goldman Sachs, yaklaşık 1 ay önce yaptığı tahminde üçünce çeyrek için Brent fiyatı tahminini 59 dolardan 53 dolara ve dördüncü çeyrek tahminini 65 dolardan 60 dolara düşürmüştü.



Analistler, 2020'de petrol talebinin 550 bin varil/gün artacağı yönündeki beklentilerini de 150 bin varil/gün düşüş olacağı yönünde değiştirdiler.