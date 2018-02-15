Goldman Sachs CEO’sundan 'aşırı ısınma' uyarısı

15 Şubat 2018

Goldman Sachs CEO’su Lloyd Blankfein, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1,5 trilyon dolarlık vergi kesintisinin ekonomide aşırı ısınmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

Piyasalardaki durumu "dot.com" balonuna benzeten Blankfein, CNN’e yaptığı açıklamada “Kötü bir sonucun çıkacağına dair tahminler artıyor. ABD ekonomisi 1,5 trilyon dolarlık vergi kesintisi, 300 milyar dolarlık ek harcamalar ve 200 milyar dolarlık altyapı yatırımları teklifinden önce de gayet iyi gidiyordu. Ancak unutmayın, bu açıkların hepsinin ödenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Enflasyonun artabileceği uyarısında bulunan Blankfein, "Eğer ekonomi fazla ısınırsa Fed'in harekete geçmesi gerekir" dedi.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ın desteklediğini hatırlatan Blankfein, "Eğer Başkan değil Clinton kazansaydı ekonominin daha iyi olacağından emin değilim" ifadelerini kullandı.