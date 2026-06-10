Goldman Sachs cephesinden korkutan hisse senedi balonu uyarısı geldi

Küresel finans çevreleri, 2026 yılında yaşanan büyük hisse senedi yükselişinin ortasında şirketlerin fiyat-kazanç oranlarını tartışmaya devam ediyor. Analistler, birçok şirketin çarpanlarının tarihsel normların ve geçmiş piyasa zirvelerinin oldukça üzerinde seyrettiğini belirtiyor. Uzmanlar, mevcut değerlemelerin sürdürülebilirliği konusunda yatırımcıları ciddi şekilde uyarıyor.

Yatırım bankası Goldman Sachs bünyesinde görev yapan Kıdemli Stratejist Ben Snider, şirketlerin firma değeri-satışlar rasyolarını mercek altına alarak tarihsel verilerle karşılaştırdı. Söz konusu rasyo, bir yatırımcının bir şirketin gelecekteki ciro beklentilerine ortak olmak adına ödemeye hazır olduğu primi gösteriyor. Güncel analizler, yatırımcıların yapay zeka teknolojilerinin getireceği gelir artışını kaçırma korkusuyla devasa primler ödemeye razı olduğunu kanıtlıyor. Değerlemelerdeki aşırı yoğunlaşma, piyasada kontrolsüz bir hisse senedi balonu riskini beraberinde getiriyor.

Değerlemeler yükselirken büyüyen hisse senedi balonu tehlikesi

Stratejist Ben Snider imzasını taşıyan rapordaki verilere göre, firma değeri-satışlar oranı 10 katın üzerinde olan hisselerin toplam Amerikan borsası içindeki payı yüzde 40 seviyesine yaklaştı. Piyasa uzmanları, ulaşılan güncel oranın Amerikan finans tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir değerleme yoğunlaşmasına işaret ettiğini vurguluyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, söz konusu pay 2000 yılında yaşanan ünlü dot-com balonu zirvesinde yaklaşık yüzde 35 olarak kayıtlara geçmişti. Mevcut finansal ortamda tetiklenen hisse senedi balonu, geçmişteki büyük çöküş dönemini bile geride bıraktığını belgeliyor.

Daha derin analizler, durumun risk boyutunu gözler önüne seren daha çarpıcı bir göstergeyi ortaya koyuyor. Firma değeri-satışlar oranı 20 katın üzerinde işlem gören daha radikal bir grup şirketi kapsayan hisse senedi balonu, toplam piyasa değerinin yaklaşık yüzde 13'ünü ele geçirdi. Finans tarihçileri, dot-com döneminde bile bu uç seviyedeki grubun toplam piyasa payının kısa süreliğine yüzde 15 seviyesine dokunduğunu hatırlatıyor. Ardından gelen süreçte, o dönem değerlemeleri şişen şirketlerin piyasa ağırlığı neredeyse on yıl boyunca sıfıra yakın seviyelere gerilemişti.

Yapay zeka çılgınlığı ve hisse senedi balonu riski

Piyasa analistlerinin birleştiği nihai sonuç, şirketlerin önümüzdeki çeyreklerde ve mali yıllarda satış rakamlarını inanılmaz bir hızla büyütmek zorunda olduğudur. Küresel ekonomideki yavaşlama sinyallerine rağmen beklenen bu devasa ciro artışı gerçekleşmezse, yatırımcıların teknoloji devlerine duyduğu güven tamamen yok olabilir. Şirketlerin finansal performansları beklentilerin altında kaldığı takdirde, milyarlarca dolarlık geniş bir hisse senedi balonu hızla sönebilir. Uzmanlar, güncel hisse senedi balonu riskinin yapay zeka yatırımlarının geri dönüş hızına göbekten bağlı olduğunu öne sürüyor. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde bilançolardaki net satış büyümesi piyasanın kaderini belirleyecek en kritik faktör olarak öne çıkıyor.