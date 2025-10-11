Goldman Sachs emtia fiyatı tahminlerini açıkladı: Bakır, nikel ve alüminyum fiyatları ne olur?

Goldman Sachs, 2026 ve 2027 yıllarında bakır fiyatlarının 10 bin ila 11 bin dolar/ton aralığında kalmasını beklerken, nikel ve alüminyum gibi diğer metallerde düşüş öngörüyor.

Firma, piyasa fazlası ve değişen talep dinamiklerinin etkisiyle emtia piyasalarında farklı yönlerde hareketler bekliyor.

Rapora göre, bakır fiyatları 2026 ve 2027'de piyasa fazlası nedeniyle 10 bin-11 bin dolar/ton bandında seyredecek. Çinli alıcıların, fiyatlar 11 bin doları aşarsa bakır alımlarını azaltabileceği ve ABD'deki fazla envanterin LME farkları daralırsa piyasayı dengeleyebileceği belirtiliyor. Ayrıca, veri merkezi bakır talebinin muhtemelen abartıldığı düşünülüyor.

Öte yandan nikel fiyatlarının, Aralık 2026'ya kadar yüzde 6 düşüşle 14 bin 500 dolar/ton seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. Alüminyum piyasasında ise Endonezya'dan gelecek arz artışıyla 2026 ortalarından itibaren fazlalık bekleniyor; dördüncü çeyrek 2026'da fiyatın 2 bin 350 dolar/ton olması ve 2030'a kadar mevcut seviyelere dönmemesi öngörülüyor.

Çin'in artan yerel üretimi sayesinde 2026'da net çinko ihracatçısı olması beklenirken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen yeni ihracat kotaları nedeniyle kobalt piyasasında 2026'da bir açık oluşması muhtemel.

Lityum fiyatlarının ise aşırı arz nedeniyle 2026 boyunca düşük kalarak ortalama 8 bin 900 dolar/ton seviyesinde seyretmesi bekleniyor.