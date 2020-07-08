Goldman Sachs, enflasyon tahminini %11,7'ye yükseltti

08 Temmuz 2020

Goldman Sachs yayımladığı raporda, yüksek enflasyon tahmini ile brüt rezervlerdeki düşüş göz önüne alındığında ve TL'deki volatilitenin yeniden artmasının beklenildiği 2020'nin ikinci yarısında, TCMB'nin para politikasında sıkılaşmaya gideceğini öngördü.

Kurum, Türkiye için yıllık enflasyon tahminini yüzde 11,3'ten yüzde 11,7'ye yükselttiğini açıkladı.

Raporda, Türkiye'de manşet enflasyonun Mayıs ayında yüzde 11,4'ten Haziran ayında yüzde 12,6'ya yükseldiği ve yüzde 12 olan beklentinin üzerinde gerçekleştiği belirtilerek, çekirdek enflasyonun ise beklentilere uygun olarak yıllık bazda yüzde 10,3'ten yüzde 11,6'ya yükseldiği kaydedildi. Enflasyondaki bu artışın genele yayılmış olduğu vurgulandı.

Kurumun yayımladığı rapora göre, ulaştırma enflasyonundaki yıllık yüzde 6,7'den yüzde 11'e artışın enflasyonda ana itici güç olmasına ve genel enflasyon oranına yüzde 0,65 puan katkıda bulunmasına rağmen, bunun sadece yarısı yüksek yakıt fiyatlarından kaynaklandığı belirtildi. Taşıt ve ulaştırma hizmetleri alt kategorilerindeki enflasyon oranların da keskin bir artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Banka, kapasite kısıtlamalarının negatif arz şoku oluşturduğunu, pandeminin belli ürün grupları için talebi artırdığını ve daha da önemlisi fiyat belirleyenlerin fiyatlarını ekonominin iki aylık kapanma sonrası Haziran'da açılması ile birlikte ayarladıklarını ve bu gelişmelerin kombinasyonunun da enflasyonun beklenenden yüksek çıkmasına yol açtığını kaydetti.

Enflasyonun beklentilerinden yüksek çıkmasının ardından, Goldman yıl sonu enflasyon tahminini yıllık yüzde 11.3'ten yüzde 11.7'ye çıkardığını kaydetti. Bu seviye yüzde 7.4 olan TCMB'nin yıl sonu tahmininin ve yüzde 9.6 olan beklentiler konsensusunun oldukça üzerinde.

Banka, yüksek enflasyon tahmini ve TL'de volatilitenin muhtemelen artacağı yönündeki görüşünün yanında brüt rezervlerdeki düşüş de dikkate alındığındai para politikasının 2020 yılının ikinci yarısına sıkılaştırılacağı tahmininde bulundu.