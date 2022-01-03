Goldman Sachs: Enflasyon yüzde 40'ı aşar

Goldman Sachs Türkiye'de enflasyonun yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 seviyesini aşacağı ve yılın büyük bir bölümünde bu seviyede kalacağı tahmininde bulundu.

Goldman Sachs'ın müşterilerine gönderdiği notunda "Mevsim etkisinden arındırılmamış aylık enflasyonun sürpriz biçimde yüzde 13.6 seviyesine yükselmesiyle Türkiye'de enflasyonun birinci çeyrekte yüzde 40 seviyesini aşacağını ve yılın büyük bölümünde o seviyede kalacağını tahmin ediyoruz" ifadesi yer aldı.

Goldman Sachs notunda "TL'deki volatilite dikkate alındığında enflasyon tahminlerindeki belirsizlik olağandışı şekilde yüksek ve yukarı yönlü. İdari ve kısmi mali önlemlerle desteklenen yüzde 14 seviyesindeki politika faizinin TL'yi sürdürülebilir biçimde dengeleyebilme konusunda başarılı olamayacağına yönelik görüşümüzü sürdürüyoruz" denildi.

Notta ayrıca, "Yetkililerin TL'ye istikrar kazandırmak için seçtiği olağandışı politika tercihlerini sürdürdükleri göz önüne alındığında bunun gerçekleşeceğine yönelik inancımız güçlü olmasa da, tahminlerimiz ikinci çeyrekte faiz oranlarının sert biçimde yükseleceği yönünde" denildi.