Goldman Sachs, enflasyona karşı altın ve petrol yatırımı önerdi

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, enflasyona karşı korunmak amacıyla uzun vadeli portföylerde altın ve petrole yatırım yapılmasını önerdi.

Analistler, özellikle hisse senetleri ve tahvillerin kötü performans gösterdiği dönemlerde altın ve petrolün pozitif reel getiri sağlayabileceğini öne sürdü.

Banka, geleneksel "60/40 portföy stratejisi" (yüzde 60 hisse senedi, yüzde 40 tahvil) uygulayan ve yıllık ortalama yüzde 8,7 getiri hedefleyen yatırımcıların, portföylerine altın ve petrol ekleyerek riski yaklaşık yüzde 10'dan yüzde 7'nin altına düşürebilceğini söyledi.

Petrol ve altını işaret etti

Banka, ABD’de kurumsal güven kaybı endişeleri nedeniyle altının güvenli liman rolüne ve petrolün arz şoklarına karşı sağladığı korumaya dikkat çekti.

Daan Struyven'in de aralarında bulunduğu analistler, son dönemde ABD tahvillerinin hisse senedi düşüşlerine karşı koruma sağlayamadığını ve ABD borçlanma maliyetlerindeki hızlı artışın ardından yatırımcıların alternatif güvenli varlıklar aradığını vurguladı.

Analistler dün yayımladıkları notta, "Hem hisse senetleri hem de tahviller için gerçek getirilerin negatif olduğu herhangi bir 12 aylık dönemde, petrol veya altın pozitif gerçek getiriler sağladı" denildi.

Altına 'normalden yüksek' ağırlık tavsiye etti

Goldman Sachs, yatırımcılara portföylerinde altına normalden yüksek, petrole ise daha düşük ancak pozitif bir ağırlık verilmesini tavsiye etti. Banka, bu iki emtianın özellikle enflasyon şoklarının hem tahvil hem hisse senedi varlıklarını olumsuz etkilediği dönemlerde kritik bir koruma aracı olduğunu ifade etti.

Goldman'a göre, altının güvenli liman varlığı olarak cazibesini artıracak bir senaryoda, hem ABD tahvillerinde hem de hisse senetlerinde bir satış dalgasına neden olabilir.

Endişeler artıyor

ABD’de uzun vadeli tahvillere olan güvensizlik, artan kamu borcu ve bütçe açıkları gibi nedenlerle büyürken, Başkan Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerin de endişeleri artırdığı kaydedildi.

Analistler, Fed'in bağımsızlığının azalmasının tarihsel olarak daha yüksek enflasyona yol açtığını, bu ortamda ise altının koruma aracı olacağını belirtti.

Altın ve petrol fiyatları tahminleri

Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2025 sonuna kadar 3 bin 700 dolara, 2026 ortasında ise 4 bin dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Petrol tarafında ise OPEC dışı üretim artışının 2028'den itibaren keskin bir yavaşlamaya girmesi ve arz şoku olasılığını artırdığı belirtiliyor. Ancak analistler, mevcut yüksek yedek kapasitenin şimdilik yükselişi sınırladığını söylüyor.