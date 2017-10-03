Goldman Sachs enflasyonda tepe tahminini korudu

03 Ekim 2017

Enflasyon eylülde yüzde 0,65, Yİ-ÜFE yüzde 0,24 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,20, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,28 oldu.

TÜFE verilerini değerlendiren Goldman Sachs, manşet enflasyonun beklentilerine paralel geldiğini ancak çekirdek enflasyonun gerek kendi beklentilerinin gerekse piyasa beklentilerinin üzerine çıkan bir sürpriz yaptığını belirtti.

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Çekirdek enflasyonun sürpriz şekilde yıllık yüzde 11,0'a çıkmasında giyim eşyası fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu ifade eden Goldman Sachs, giyim eşyası fiyatlarındaki artışın tek seferlik bir olaydan çok bir normalleşmeye benzediğini de vurguladı. Goldman Sachs ayrıca çekirdek enflasyonun diğer kategorilerinde de artış olduğunu, bu yükselişin TL'deki zayıflık ve yurt içi enflasyonist baskıları yansıttığı görüşünde olduklarını da ifade etti.

"Enflasyonun ekimde yüzde 11,5 civarında tepe yapmasını bekliyoruz. Bununla birlikte, giyim enflasyonu ile ilişkili değişiklikler, mobilya ve beyaz eşyada sona erecek vergi indirimleri bu tahminimiz için ana riskler" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, kurda son dönemde görülen zayıflık ve yurt içi baskıların enflasyonda tepe noktasını kasıma kaydırabileceğini vurguladı. Ancak Goldman Sachs, enflasyonun aralık ayında yüzde 10,0'a gerileyeceği ve 2018'de yüksek tek haneli rakamlarda kalmaya devam edeceğini beklemeyi sürdürdüklerini de belirtti.

Goldman Sachs ayrıca, artan enflasyon bekleyişleri ve devam eden dolarizasyon dikkate alındığında TCMB'nin şahin duruşunu koruyacağını düşündüklerini de ifade etti.