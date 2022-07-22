Goldman Sachs, Euro'ya doğrudan müdahale beklemiyor

Goldman Sachs'a göre bu yıl Euro'nun ABD doları karşısında yüzde 10 değer kaybetmiş olmasına rağmen Avrupa Merkez Bankası'nın döviz piyasasına doğrudan bir müdahaleye yönelmesi olasılığı düşük.

Ancak Goldman Sachs, Japon yeninin değer kaybetmeyi sürdürmesi halinde Japon hükümetinin bu yönde bir adım atması için potansiyel bulunduğunu öne sürdü.

Goldman Sachs'ın döviz stratejisti Karen Reichgott yaptığı değerlendirmede, ECB'nin kısa vadede Euro'nun değerine bir müdahalede bulunması olasılığının düşük olduğunu, Lagarde ve mevkidaşlarının ortak para birimini desteklemeye yönelmeden önce odaklanmaları, üstesinden gelmeleri gereken daha acil konular bulunduğunu söyledi.

Reichgott'a göre ECB Yönetim Konseyi'nin odaklanması gereken konuların başında enflasyondaki yükseliş, enerji tedarikine yönelik riskler ve İtalya gibi ülkelerin tahvil piyasalarındaki kötüleşme var.

Goldman Sachs stratejisti, "Döviz piyasasına müdahale ECB'nin araç seti içinde var, ancak ECB'nin bu aracı kullanması olasılığı düşük" dedi.

Paritede yükseliş hız kesti

ECB'nin 50 baz puanlık faiz artırımı sonrası 1.03 seviyelerine doğru hareketlenen Euro/Dolar hız kesti. Parite 1.020'nin altına sarktı. ECB Başkan Lagarde’ın daha önce Eylül ayı için yapılan sözle yönlendirmenin sona erdiğini, açık şekilde normalleşme patikası içerisinde bulunduklarını ve fakat veriye bağlı-toplantı bazlı ilerleyeceklerini açıklaması Euro'daki değer kazanımlarını sınırladı.

İkon Menkul'un ise pariteye ilişkin notu şöyle: Teknik olarak şimdilik gün içi hareketlerde 1.0165 ile 1.0275 arasındaki bölgeyi nötr olarak alıyoruz. Olası ataklarda 1.0275’in üzerinde bir hareket görürsek 1.04’e doğru bir tepki gelme durumunu öngörebiliriz.