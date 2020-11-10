Goldman Sachs: Faiz artırımları 2025'te başlayabilir

10 Kasım 2020

Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius ve ekibinin hazırladıkları 2021 yılı ekonomik görünüm raporu, büyük merkez bankalarının faiz artırımına ancak 2025'te başlayacaklarının öngörüldüğünü ortaya koydu.



Haftasonu yayınlanan raporda Fed, ECB ve BoE'nin faiz artırımlarına 2025 yılında başlayabilecekleri öngörülürken, ana istisna olarak ise Çin işaret edildi.



Çin'in hali hazırda pandemi öncesi üretim seviyelerine döndüğü, kredilerin hızla büyümekte olduğunu ve mali politikanın oldukça genişlemeci olmaya devam ettiğini belirten Hatzius, "Politika yapıcılar gaz pedalına basmayı hafiletecekler gibi görünüyor, bu durum büyümede daha ılımlı bir yavaşlama sonucunu vernebilir" tespitinde bulundu.



Goldman Sacns, global GSYH'nın 2020 yılında yüzde 3,9 daralacağını tahmin ederken, 2021 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4 olan piyasa beklentisinin çok üzerinde yüzde 6 olarak duyurdu. 2022 büyüme beklentisini de yüzde 3,7 olan genel tahminin üzerinde yüzde 4,6 olarak belirledi.

Banka'nın yeni ekonomik projeksiyonları çerçevesinde Goldman'ın Global FX, faiz ve EM stratejisi eş başkanların Zach Pandl ve Kamakshya Trivedi EUR/USD için 12 aylık hedeflerini 1,25 dolar olarak belirlerken, USD/CNY için beklentiyi 6,30 ve USD/JPY için beklentiyi 100 olarak ortaya koydular.

Brent petrol fiyat beklentisini 47 dolara düşürdü

Goldman Sachs ilk çeyrek için Brent petrol fiyat beklentisini düşürdü. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, Brent petrolün varil fiyatı için 2021 yılı ilk çeyrek beklentisini 47 dolara düşürüldü. Goldman, öncesinde fiyatı 51 dolar tahmin ediyordu.

Karara gerekçe olarak yeni karantina tedbirlerinin talebi etkileyeceği tahmini gösterildi.