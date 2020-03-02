Goldman Sachs: Fed, indirim için 18 Mart'ı beklemeyebilir

02 Mart 2020

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma gecesi yaptığı açıklamaları değerlendiren Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in faizleri agresif şekilde indireceğine öngördüler. Ekonomistler, Powell'ın açıklamalarının Fed'in faiz indirimini 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısından önce gerçekleştirebileceğine işaret ettiğini de savundular.



Goldman Sachs yaptığı değerlendirmede, "Powell'ın açıklamaları 17-18 Mart'ta veya öncesinde bir faiz indiriminin olacağına güçlü şekilde işaret etti. 18 Mart'a kadar yapılacak faiz indiriminin 50 baz puan olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Ekonomistler, Fed'in 18 Mart'ta 50 baz puanın ardından ikinci çeyrek içinde de 50 baz puan faiz indirimi yapmasını beklerken, G10 merkez bankalarının da Fed'i takip edeceklerini de öngördüler.



Goldman Sachs'a göre Kanada kümülatif olarak 100 baz puan, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Norveç, Hindistan ve Güney Kore 50 baz puan, Euro Bölgesi ve İsviçre ise 10'ar baz puan faiz indirimi yapacaklar.