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Goldman Sachs, Fed'den 4 faiz artışı bekliyor

Global büyümenin bu yıl yüzde 4,1 seviyesinde olmasını bekleyen Goldman Sachs ayrıca, Fed'in 4 faiz artışına gideceğini öngördü.

Goldman Sachs, Fed'den 4 faiz artışı bekliyor
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Goldman Sachs, Fed'in bu yıl 4 faiz artışına gitmesini bekliyor.

Global büyümenin bu yıl güçlü kalmasını bekleyen banka, global GSYH'nin 2018'de yüzde 4,1 büyümesini öngördü.

Banka ayrıca, büyümenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde geniş tabanlı olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Fed'den 4 faiz artışı bekleyen banka, ABD işsizliğin 2018'de yüzde 3,5'e gerileyeceğini tahmin ediyor.

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