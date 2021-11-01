ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'den faiz artırımı beklentisini erkene çekti.

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda Fed'den ilk faiz artırımı için beklenti 2023 yılı Temmuz ayından 2022 yılı Temmuz ayına çekildi. Kasım ayında 2. kez faiz artırımı beklentisi vurgulandı.

Rapora göre Goldman, 2023 ve 2024 yıllarında da Fed'in ikişer kez daha faiz artırımına gitmesini bekliyor. Değerlendirmede öte yandan ABD'nin yeni vergi planı ile 2022 yılı hisse başına karlılık tahmini de %2'den %5'e çıkarıldı.