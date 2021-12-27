Goldman Sachs: Fed'in ilk faiz artışı mart ayında

ABD'de cari yüksek enflasyonun iyileşmeye başlamadan önce daha kötüye gideceğini öngören Goldman Sachs, yüksek enflasyonun Fed'i gelecek yıl her çeyrekte faiz artırmaya yönlendireceğini savundu.

Goldman Sachs, Fed'in Mart ayından başlayarak faiz oranlarını 2022'de 3 kez artıracağını öngördü.

ABD ekonomisinde büyümenin COVID-19'un Omicron varyantının etkisi ile ilk çeyrekte keskin şekilde yavaşlayacağını da tahmin eden Goldman Sachs, yılın tamamında ise büyümenin hizmet sektörünün yeniden açılmasının hızlanması, tüketicilerin ertelenmiş taleplerinin devreye girmeleri ve stokların yeniden oluşturulması çabaları ile birlikte yüzde 3,5 olmasının beklendiğini ortaya koydu.

Goldman Sachs, ABD'de işsizlik oranının da 2022 boyunca düşmeye devam edeceğini ve yıl sonuna kadar yüzde 3,5'e gerileyerek pandemi öncesini yakalayacağını tahmin etti.