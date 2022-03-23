Goldman Sachs: Hisse senedi piyasaları savaşın risklerini küçümsüyor

Goldman Sachs, küresel piyasaların Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın hisse senetleri için yarattığı riskleri küçümsediğini savundu.

Dominic Wilson ve Vickie Chang liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda son piyasa trendlerinin piyasanın savaşın kötüleşmesi olasılığına hazırlanmadığını gösterdiğini belirtildi.

Hazırlanan raporda, "Aşağı yönlü riskler bir çok alanda artık iyi yansıtılmıyor. Bu durum Ukrayna savaşının küresel etkileri konusunda piyasa değerlendirmelerinde ciddi bir rahatlamaya, gevşemeye işaret ediyor" denildi.

Ekonomistler, yatırımcıların endişelerinin azalmasının Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa barışçıl bir çözümün bulunamaması ve insani krizin kötüleşmesi halinde varlıkları daha kırılgan hale getireceğini savundular.