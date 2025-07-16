Goldman Sachs, ikinci çeyrekte kârını yüzde 22 artırdı

Goldman Sachs, 2025’in ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Banka, özellikle hisse senedi işlemlerindeki rekor gelirler ve yatırım bankacılığı faaliyetlerindeki toparlanmanın desteğiyle, net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artırdı.

Şirketin net geliri, geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,04 milyar dolar ya da hisse başına 8,62 dolar iken bu çeyrekte 3,7 milyar dolar ya da hisse başına 10,91 dolar olarak gerçekleşti. Bu sonuç, analistlerin 9,53 dolarlık beklentisinin üzerinde geldi.

Toplam gelir ise yıllık bazda yüzde 15 artışla 14,58 milyar dolara ulaştı. Bu rakam da piyasa beklentisi olan 13,47 milyar doları geride bıraktı.

Goldman Sachs’ın hisse senedi alım satım birimi, dalgalı piyasalarda müşterilerin portföylerini yeniden konumlandırma çabalarıyla öne çıktı. ABD gümrük vergileri ve küresel ticaret politikalarındaki belirsizlikler, bu alanda yüzde 36’lık bir artışla 4,3 milyar dolar gelir getirdi. Sabit gelir, döviz ve emtia (FICC) işlemleri ise yüzde 9 artarak 3,47 milyar dolar oldu.

Yatırım bankacılığı gelirleri, borç yüklenim faaliyetlerinde azalma olmasına rağmen güçlü danışmanlık ücretleri sayesinde yüzde 26 artışla 2,19 milyar dolara yükseldi.

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sonuçlar, küresel franchise'ımızın gücünü ve ekibimizin değişken piyasaları yönlendirmedeki çevikliğini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, varlık ve servet yönetimi birimi ikinci çeyrekte zayıf hisse senedi ve borç yatırımlarının etkisiyle yüzde 3’lük düşüşle 3,78 milyar dolar gelir elde etti.

Şirket ayrıca, kredi kayıplarına karşı 384 milyon dolar ayırdı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 282 milyon dolardı.